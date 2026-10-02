Ghaziabad News: पड़ोसियों पर घर में घुसकर दंपति से मारपीट का आरोप
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:15 AM IST
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लोनी। अमन गार्डन कॉलोनी में बुधवार देर रात गाली-गलौज का विरोध करने पर पड़ोसी युवकों ने दंपती के साथ घर में घुसकर लाठी-डंडों से मारपीट की। हमले में दंपती घायल हो गया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग गए। पीड़ित वसीम मलिक ने पुलिस को बताया कि बुधवार रात करीब दस बजे घर के सामने गली में कुछ युवक गाली-गलौज कर रहे थे। विरोध करने पर पड़ोसी से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसके बाद पड़ोसी अपने साथियों के साथ घर में घुस आया और दोनों के साथ मारपीट की। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि शिकायत मिली है और मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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