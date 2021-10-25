Ghaziabad News: पड़ोसी ने घर में घुसकर की तोड़फोड़ व मारपीट,केस दर्ज

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मोदीनगर। निवाड़ी के गांव सारा में पड़ोसी पर घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करने के अरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई है। गांव सारा निवासी सुभांशु ने बताया कि पड़ोसी गौरव त्यागी आए दिन उनके साथ अभद्रता, गाली गलौज करता रहता है। आरोप है कि गौरव त्यागी शुक्रवार को डंडा लेकर उनके घर में घुस गया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोपी ने घर में विद्युत उपकरण और अन्य सामान भी तोड़ दिए। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि तहरीर के अनुसार गौरव त्यागी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।