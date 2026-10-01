फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   MP and MLA conducted a site inspection with the GDA Vice-Chairman for development works.

Ghaziabad News: सांसद, विधायक ने विकास कार्यों के लिए जीडीए उपाध्यक्ष के साथ किया स्थलीय निरीक्षण

Thu, 01 Oct 2026 01:56 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:56 AM IST
विज्ञापन
MP and MLA conducted a site inspection with the GDA Vice-Chairman for development works.

विज्ञापन
मोदीनगर। सांसद राजकुमार सांगवान और विधायक मंजू शिवाच ने नगर में विकास योजनाओं को गति देने के लिए स्थलीय निरीक्षण किया। उनके साथ जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल और पालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली भी मौजूद थे। जीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को संबंधित कार्यों के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।



सांसद सांगवान, विधायक शिवाच और अध्यक्ष वैशाली ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कलाल के साथ सिखैड़ा रोड का दौरा किया। उन्होंने कपड़ा मिल से गुजर रहे नाले का निरीक्षण किया। नाले पर कई स्थानों पर अतिक्रमण था और वह क्षतिग्रस्त भी था। जीडीए उपाध्यक्ष ने अधिकारियों को नाले का तकनीकी आकलन कर कार्य का प्रस्ताव बनाने को कहा। इसके बाद टीम हापुड़ रोड स्थित गांधी ग्राउंड पहुंची। सांसद और विधायक ने स्टेडियम को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने का सुझाव दिया। इसमें सिंथेटिक ट्रैक और हाईमास्ट लाइट लगाने की बात कही गई।
विज्ञापन






इस निरीक्षण के दौरान जीडीए सचिव विवेक कुमार और मुख्य अभियंता आलोक रंजन उपस्थित थे। तकनीकी टीम भी उनके साथ थी। पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामआसरे शर्मा और पूर्व मंत्री रामकिशोर अग्रवाल भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर विकास योजनाओं की समीक्षा की।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed