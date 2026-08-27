Ghaziabad News: चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:42 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
मोदीनगर। दिल्ली-मेरठ मार्ग स्थित हरमुखपुरी कॉलोनी के समीप चाइनीज मांझे की चपेट में आकर बाइक सवार युवक घायल हो गया। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया।
हरमुखपुरी कॉलोनी के रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी निशांत ने बताया कि मंगलवार रात गाजियाबाद के लोहियानगर कॉलोनी निवासी संजय कुमार मेरठ से बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही वह दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हरमुखपुरी कॉलोनी के समीप पहुंचे तभी उनके हाथ पर चाइनीज मांझा उलझ गया। चाइनीज मांझे में उलझकर उनके उसका हाथ में जख्म हो गया। इससे बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, बाइक गिरने से संजय कुमार के पैर और सिर पर चोटें आईं। संजय को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे गई। गनीमत रही कि मांझा गर्दन आदि में नहीं फंसा वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि नगर में चाइनीज मांझे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
हरमुखपुरी कॉलोनी के रहने वाले प्रत्यक्षदर्शी निशांत ने बताया कि मंगलवार रात गाजियाबाद के लोहियानगर कॉलोनी निवासी संजय कुमार मेरठ से बाइक से लौट रहे थे। जैसे ही वह दिल्ली-मेरठ मार्ग पर हरमुखपुरी कॉलोनी के समीप पहुंचे तभी उनके हाथ पर चाइनीज मांझा उलझ गया। चाइनीज मांझे में उलझकर उनके उसका हाथ में जख्म हो गया। इससे बाद बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, बाइक गिरने से संजय कुमार के पैर और सिर पर चोटें आईं। संजय को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे गई। गनीमत रही कि मांझा गर्दन आदि में नहीं फंसा वरना बड़ा हादसा हो सकता था। एसीपी मोदीनगर भास्कर वर्मा ने बताया कि नगर में चाइनीज मांझे के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन