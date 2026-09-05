Ghaziabad News: कुत्ता घुमाने निकले युवक से बदमाशों ने फोन झपटा

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गाजियाबाद। कविनगर क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्षेत्र राजनगर के सेक्टर नौ में बाइक सवार दो बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल झपट लिया। इस दौरान पीड़ित सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। पीड़ित की तहरीर पर कविनगर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। एसीपी कविनगर अभय राजेंद्र डागा ने बताया कि राजनगर सेक्टर-9 में रहने वाले ऋषभ अरोड़ा 31 अगस्त की सुबह करीब साढ़े 10 बजे अपने कुत्ते को घुमाने सेक्टर-9 की तरफ से घर जा रहे थे। चौराहे के पास बाइक सवार दो बदमाश आए और उनका मोबाइल फोन छीन लिया। झपटमारी के दौरान वह बदमाशों के धक्के से अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरकर चोटिल हो गए। घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। एसीपी कविनगर का कहना है कि मामले में शिकायत के आधार पर तीन सितंबर को केस दर्ज कर जांच की जा रही है। बदमाशों की तलाश के लिए टीम लगी है