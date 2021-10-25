Ghaziabad News: आंधी-फाल्ट से लंबा ब्रेकडाउन रोकने की तैयारी, साहिबाबाद में लगेंगे ऑटो री-क्लोजर स्विच

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यूपीसीडा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि एआरएस एक स्वचालित स्विचिंग उपकरण है, जो बिजली की लाइन में फाल्ट आने पर सप्लाई बंद कर देता है। फाल्ट अस्थायी होने और लाइन सुरक्षित होने पर यह निर्धारित प्रक्रिया के तहत बिजली आपूर्ति दोबारा चालू करने का प्रयास करता है। इससे हर बार बिजली कर्मचारियों को मौके पर पहुंचकर सप्लाई बहाल करने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि, फाल्ट बने रहने पर सुरक्षा के लिहाज से लाइन बंद रह सकती है।गर्मियों में ज्यादा होती है परेशानीउद्यमी चरणजीत सिंह ने बताया कि साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में गर्मियों के दौरान आंधी और अन्य कारणों से बिजली आपूर्ति बाधित होने पर औद्योगिक इकाइयों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार लाइन में फाल्ट आने के बाद सप्लाई बहाल होने में लंबा समय लग जाता है। इससे उत्पादन प्रभावित होने के साथ मशीनों के संचालन और समय पर ऑर्डर पूरा करने में भी दिक्कत होती है। विद्युत आपूर्ति सुचारु होने पर उद्योगों को रफ्तार मिल सकेगी।दो हजार से ज्यादा इकाइयों को मिल सकता है फायदायूपीसीडा की योजना के मुताबिक साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र में 20 स्थानों पर एआरएस लगाए जाने से दो हजार से अधिक औद्योगिक इकाइयों को लाभ मिल सकता है। स्विच लगाने का उद्देश्य बिजली आपूर्ति में आने वाले व्यवधान का समय कम करना और अस्थायी फाल्ट के कारण होने वाले लंबे ब्रेकडाउन से राहत दिलाना है। पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर इसकी उपयोगिता का आकलन किया जा सकेगा। यूपीसीडा के अधिशासी अभियंता राजवीर सिंह ने बताया कि प्रस्ताव कानपुर मुख्यालय भेजा जा चुका है। बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।