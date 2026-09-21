Ghaziabad News: फर्नीचर बनाने के गोदाम और शोरूम में लगी भीषण आग

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साहिबाबाद औद्योगिक क्षेत्र साइट-4 में चंद्र प्रकाश बजाज का प्राइम फर्नीचर के नाम से शोरूम और कारखाना है। रविवार सुबह लगभग साढ़े 11 बजे शोरूम में आग लगे की सूचना मिली। इस पर फायर स्टेशन वैशाली, साहिबाबाद, कोतवाली से आठ फायर टेंडर मौके पर भेजे गए। पूरा शोरूम धुएं से भरे हुए थे और आग की ऊंची लपटें उठ रही थीं। किसी तरह टीम अंदर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। मुख्य ग्निशमन अधिकारी राहुल पाल ने बताया कि दमकल की टीम ने पांच गाड़ियों की मदद से शोरूम में लगी आग को लगभग आधे घंटे में बुझा दिया। जिसके बाद पहली मंजिल पर बने कारखाने में टीम पहुंची। कारखाने में भारी मात्रा में कच्चा माल पड़ा था, जिसमें आग लगी थी। कारखाने की आग को बुझाने में दमकल टीम को एक घंटे का समय लगा। आग की चपेट में आकर लाखों रुपये कीमत का तैयार फर्नीचर, कच्चा माल और अन्य सामान जलकर राख हो गया। फर्नीचर शोरूम के मालिक चंद्रप्रकाश बजाज ने बताया कि रविवार को शोरूम बंद रहता है। इसके चलते कोई कर्मचारी नहीं था। उन्होंने बताया कि पहले आग गोदाम में लगी और इसके बाद शोरूम तक पहुंची। वहीं, लोगों ने आग के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए।