गाजियाबाद: असालतनगर मार्केट में रेस्टोरेंट-दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा; संचालक ने लगाया ये आरोप

दिल्ली मेरठ मार्ग पर असालतनगर मार्केट में शनिवार रात एक रेस्टोरेंट और कन्फैक्शनरी की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में होटल और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की चार गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया शिवम विहार कॉलोनी निवासी लोमेश ने बताया कि उनके छोटे भाई चैतन्य बालियान खोखा रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं। यह रेस्टोरेंट दिल्ली मेरठ मार्ग पर काइट संस्थान के सामने स्थित है। उनके साथ ही राधे श्याम विहार फेस 4 निवासी सौरभ शर्मा की कन्फैक्शनरी की दुकान भी है। शनिवार रात करीब बारह बजे खोखा रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग भीषण हो गई।

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