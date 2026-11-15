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गाजियाबाद: असालतनगर मार्केट में रेस्टोरेंट-दुकान में भीषण आग, लाखों का सामान स्वाहा; संचालक ने लगाया ये आरोप

Sun, 15 Nov 2026 06:17 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 06:17 PM IST
सार

दिल्ली मेरठ मार्ग पर असालतनगर मार्केट में शनिवार रात एक रेस्टोरेंट और कन्फैक्शनरी की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में होटल और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया।

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Massive fire breaks out at a restaurant and shops in Asaltanagar market goods worth lakhs destroyed in Ghaziab
आग से लाखों का नुकसान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली मेरठ मार्ग पर असालतनगर मार्केट में शनिवार रात एक रेस्टोरेंट और कन्फैक्शनरी की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में होटल और दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल की चार गाड़ियों ने एक घंटे में आग पर काबू पाया शिवम विहार कॉलोनी निवासी लोमेश ने बताया कि उनके छोटे भाई चैतन्य बालियान खोखा रेस्टोरेंट का संचालन करते हैं। यह रेस्टोरेंट दिल्ली मेरठ मार्ग पर काइट संस्थान के सामने स्थित है। उनके साथ ही राधे श्याम विहार फेस 4 निवासी सौरभ शर्मा की कन्फैक्शनरी की दुकान भी है। शनिवार रात करीब बारह बजे खोखा रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई। कुछ ही देर में आग भीषण हो गई।

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आग ने पास की कन्फैक्शनरी दुकान को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग की ऊंची लपटें देखकर मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने पुलिस और दमकल को सूचना दी। मोदीनगर दमकल की गाड़ी ने आग बुझाने का काम शुरू किया। आग की भीषणता को देखते हुए आयुध निर्माणी फैक्टरी व मोदीनगर से और गाड़ियां मंगवाई गईं।
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नुकसान और आरोप
आग लगने से खोखा रेस्टोरेंट में रखा करीब छह लाख रुपये का सामान जल गया। कन्फैक्शनरी की दुकान में भी लगभग एक लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया। लोमेश का आरोप है कि किसी ने उनके रेस्टोरेंट में आग लगाई है, जिसकी तहरीर दी जाएगी। आग लगने के समय रेस्टोरेंट में कोई मौजूद नहीं था, इसे करीब दस बजे एमसीवी बंद करके बंद किया गया था।
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जांच जारी
हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और आसपास के घरों को बचाया गया। मोदीनगर के दमकल निरीक्षक अमित कुमार आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। रेस्टोरेंट में आग बुझाने के उपकरण थे या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि आग लगने के कारण की जांच चल रही है। उन्होंने यह भी कहा कि आग लगाए जाने की कोई तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर वैधानिक कार्रवाई होगी।

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