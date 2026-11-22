गाजियाबाद के मुरादनगर में रावली रोड स्थित प्लास्टिक गोदाम में रविवार तड़के भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही देर में आग ने गोदाम के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया।

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सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने करीब आठ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया। इस दौरान गोदाम में खड़ा टाटा छोटा हाथी जलकर राख हो गया, जबकि दमकल कर्मियों ने बाकी माल को सुरक्षित बचा लिया। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देश पर मोदीनगर के अलावा वैशाली और कोतवाली अग्निशमन केंद्र से भी दमकल की गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। ऑर्डिनेंस फैक्टरी मुरादनगर की दमकल गाड़ी ने भी आग बुझाने में मदद की। दमकल कर्मियों ने कई तरफ से पानी की बौछार कर आग को आसपास फैलने से रोका। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। मौके पर गोदाम मालिक सोनू मलिक और स्थानीय पुलिस मौजूद रही।