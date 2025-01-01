फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Massive fire breaks out at a bank in Ghaziabad; firefighters bring the blaze under control

गाजियाबाद: पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू

Sat, 29 Aug 2026 12:50 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद
अमर उजाला नेटवर्क, गाजियाबाद Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 29 Aug 2026 12:50 AM IST
सार

फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया। पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता से समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। 

विज्ञापन
Massive fire breaks out at a bank in Ghaziabad; firefighters bring the blaze under control
पंजाब नेशनल बैंक में लगी भीषण आग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

थाना मसूरी क्षेत्रांर्तगत रफीकाबाद कट के पास स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में देर रात अचानक आग लग गई। एसीपी मसूरी सुनील कुमार ने बताया कि 28 अगस्त शुक्रवार की रात लगभग 11:10 बजे स्थानीय निवासी अथर चौधरी ने बैंक परिसर से धुआं निकलते देख पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर पीआरवी 8149 और थाना प्रभारी मसूरी हरेन्द्र मलिक पुलिस बल के साथ तुरन्त मौके पर पहुंचे। 

विज्ञापन


घटनास्थल पर बैंक से भारी धुआं निकलता देख पुलिस ने तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचित किया और बैंक मैनेजर को मौके पर बुलाया। बैंक का मुख्य गेट खुलवाकर देखा गया तो अंदर धुएं का गुबार भरा हुआ था। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आधा घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया।
विज्ञापन


पुलिस प्रशासन और दमकल विभाग की तत्परता से समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया गया, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed