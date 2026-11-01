गाजियाबाद: गोदाम में देर रात लगी भीषण आग, आसमान में छाया काले धुएं का गुबार, दमकलकर्मियों ने पाया काबू

मुरादनगर में कन्नौजा रोड स्थित एक वेस्टेज (स्क्रैप) गोदाम में शनिवार देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आसमान में धुएं का घना गुबार दिखाई दिया।

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आग की चपेट में आकर गोदाम में रखा स्क्रैप और अंदर खड़ी एक बाइक जलकर खाक हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। दमकलकर्मियों ने आग पर काबू पाया।