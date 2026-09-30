आशिक का किया अपहरण: प्रेमिका के घरवालों ने युवक का किया ऐसा हश्र, अस्पताल में भर्ती; साढ़े चार साल से था प्यार
लोनी में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों पर युवक संदीप के अपहरण व मारपीट का आरोप। बुधवार सुबह कार से ले जाकर उसे बंथला नहर के पास फेंका। घायल संदीप अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
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यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी में प्रेम प्रसंग के चलते युवती के परिजनों पर युवक के अपहरण और मारपीट का आरोप लगा है। बुधवार सुबह युवक को उसके घर के बाहर से कार में डालकर ले जाया गया। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन आरोपी कार लेकर फरार हो गए।
सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। पुलिस के दबाव के बीच आरोपी युवक को बंथला नहर के पास फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में युवक के परिजनों ने युवती के पिता समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी है।
लक्ष्मी गार्डन कॉलोनी निवासी मुकेश कुमार का बेटा संदीप दिल्ली में निजी नौकरी करता है। संदीप के अनुसार, उसका दूसरी कॉलोनी में रहने वाली युवती से करीब साढ़े चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है।