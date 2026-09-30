आशिक का किया अपहरण: प्रेमिका के घरवालों ने युवक का किया ऐसा हश्र, अस्पताल में भर्ती; साढ़े चार साल से था प्यार

सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में घेराबंदी कर वाहनों की जांच शुरू कर दी। पुलिस के दबाव के बीच आरोपी युवक को बंथला नहर के पास फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने घायल युवक को संयुक्त अस्पताल में भर्ती कराया। मामले में युवक के परिजनों ने युवती के पिता समेत अन्य लोगों के खिलाफ शिकायत दी है।