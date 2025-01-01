Ghaziabad News: सलाखों के पीछे भी छलका प्यार, बंदी भाइयों को किया तिलक
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:27 AM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:27 AM IST
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गाजियाबाद। भाई-बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का त्योहार जेल में भी भावुक माहौल के बीच मनाया गया। इस मौके पर बहनें जिला कारागार में बंद भाइयों से मिलने पहुंचीं। उन्होंने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। जेल में बंद 10 बहनों को भी उनके कैदी भाइयों से मिलवाया गया। इस दौरान कई आंखें नम हुईं तो एक दूसरे को देखकर भाई-बहनों के चेहरे पर खुशी भी झलकी।
जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि भाई दूज के अवसर पर जिला कारागार में बंद 1236 बंदियों से मिलने के लिए कुल 2533 परिजन पहुंचे। इनमें 1791 बहनें और 708 बच्चे अपने बंदी भाइयों से मिलने आए। वहीं, जेल में निरुद्ध 18 महिला बंदियों से मिलने के लिए 26 पुरुष भाई और आठ बच्चे पहुंचे। खास बात यह रही कि जेल में बंद 10 ऐसी महिला बंदी भी थीं, जिनके भाई भी इसी कारागार में निरुद्ध हैं। जेल प्रशासन ने इन बहनों की उनके बंदी भाइयों से मुलाकात कराई, जिससे वे भी भाई दूज का पर्व मना सकें।
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शाम पांच बजे तक कराई गई मुलाकात
भाई दूज पर परिजनों की भारी भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। मुलाकात पर्ची स्थल पर बहनों और भाइयों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाया गया। ठंडे पेयजल, मोबाइल शौचालय और मेडिकल सुविधा के साथ बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की गई। सुबह आठ बजे शुरू हुई मुलाकात शाम करीब पांच बजे तक चली। जेल प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की बहनों ने सराहना की।
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परिजनों और बच्चों को बांटे बिस्कुट और केले
मुलाकात के लिए पहुंचे परिजनों और बच्चों के लिए रोटरी क्लब साहिबाबाद की ओर से निशुल्क बिस्कुट और केले वितरित किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई थी। महिला और पुरुष बंदियों की तलाशी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के निर्देशन और कारापाल केके दीक्षित की निगरानी में पूरी व्यवस्था संपन्न कराई गई।
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जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि भाई दूज के अवसर पर जिला कारागार में बंद 1236 बंदियों से मिलने के लिए कुल 2533 परिजन पहुंचे। इनमें 1791 बहनें और 708 बच्चे अपने बंदी भाइयों से मिलने आए। वहीं, जेल में निरुद्ध 18 महिला बंदियों से मिलने के लिए 26 पुरुष भाई और आठ बच्चे पहुंचे। खास बात यह रही कि जेल में बंद 10 ऐसी महिला बंदी भी थीं, जिनके भाई भी इसी कारागार में निरुद्ध हैं। जेल प्रशासन ने इन बहनों की उनके बंदी भाइयों से मुलाकात कराई, जिससे वे भी भाई दूज का पर्व मना सकें।
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शाम पांच बजे तक कराई गई मुलाकात
भाई दूज पर परिजनों की भारी भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। मुलाकात पर्ची स्थल पर बहनों और भाइयों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाया गया। ठंडे पेयजल, मोबाइल शौचालय और मेडिकल सुविधा के साथ बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की गई। सुबह आठ बजे शुरू हुई मुलाकात शाम करीब पांच बजे तक चली। जेल प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की बहनों ने सराहना की।
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परिजनों और बच्चों को बांटे बिस्कुट और केले
मुलाकात के लिए पहुंचे परिजनों और बच्चों के लिए रोटरी क्लब साहिबाबाद की ओर से निशुल्क बिस्कुट और केले वितरित किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई थी। महिला और पुरुष बंदियों की तलाशी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के निर्देशन और कारापाल केके दीक्षित की निगरानी में पूरी व्यवस्था संपन्न कराई गई।