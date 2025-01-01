Ghaziabad News: सलाखों के पीछे भी छलका प्यार, बंदी भाइयों को किया तिलक

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जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा ने बताया कि भाई दूज के अवसर पर जिला कारागार में बंद 1236 बंदियों से मिलने के लिए कुल 2533 परिजन पहुंचे। इनमें 1791 बहनें और 708 बच्चे अपने बंदी भाइयों से मिलने आए। वहीं, जेल में निरुद्ध 18 महिला बंदियों से मिलने के लिए 26 पुरुष भाई और आठ बच्चे पहुंचे। खास बात यह रही कि जेल में बंद 10 ऐसी महिला बंदी भी थीं, जिनके भाई भी इसी कारागार में निरुद्ध हैं। जेल प्रशासन ने इन बहनों की उनके बंदी भाइयों से मुलाकात कराई, जिससे वे भी भाई दूज का पर्व मना सकें।.....शाम पांच बजे तक कराई गई मुलाकातभाई दूज पर परिजनों की भारी भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए थे। मुलाकात पर्ची स्थल पर बहनों और भाइयों को धूप से बचाने के लिए टेंट लगाया गया। ठंडे पेयजल, मोबाइल शौचालय और मेडिकल सुविधा के साथ बैठने के लिए दरी की व्यवस्था की गई। सुबह आठ बजे शुरू हुई मुलाकात शाम करीब पांच बजे तक चली। जेल प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं की बहनों ने सराहना की।......परिजनों और बच्चों को बांटे बिस्कुट और केलेमुलाकात के लिए पहुंचे परिजनों और बच्चों के लिए रोटरी क्लब साहिबाबाद की ओर से निशुल्क बिस्कुट और केले वितरित किए गए। सुरक्षा के मद्देनजर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों की अलग-अलग स्थानों पर ड्यूटी लगाई गई थी। महिला और पुरुष बंदियों की तलाशी के साथ सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस लाइन से अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के निर्देशन और कारापाल केके दीक्षित की निगरानी में पूरी व्यवस्था संपन्न कराई गई।