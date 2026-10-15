Ghaziabad News: फेसबुक ऑडियो में लोनी विधायक समेत दो को जान से मारने की धमकी

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लोनी। फेसबुक मैसेंजर पर भेजे गए एक ऑडियो संदेश में लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर को जान से मारने की धमकी देने का नया मामला सामने आया है। आरोप है कि ऑडियो भेजने वाले व्यक्ति ने सकलपुरा गांव में रहने वाले यशपाल कसाना के लिए भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मामले में लोनी थाना पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में यशपाल ने बताया कि 14 अक्तूबर को फेसबुक पेज पर एक व्यक्ति की फेसबुक आईडी से ऑडियो संदेश आया। इसमें अज्ञात व्यक्ति ने उन्हें और लोनी विधायक के खिलाफ गाली-गलौज की। आरोप है कि व्यक्ति ने खुद को प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश का निवासी बताते हुए विधायक को काटकर गाड़ी में डालने और फिर गाड़ी में आग लगाने जैसी गंभीर धमकी दी। उसने ऑडियो विधायक को सुनाने की बात भी कही। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है।