फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Kannauj Violent Clash: Three arrested in elderly farmer's murder case

कन्नौजा खूनी संघर्ष: बुजुर्ग किसान की हत्या मामले में तीन गिरफ्तार

Tue, 01 Sep 2026 12:50 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Kannauj Violent Clash: Three arrested in elderly farmer's murder case
मुरादनगर। कन्नौजा गांव में भाई न कहने पर हुए खूनी संघर्ष और बुजुर्ग किसान देवेंद्र शर्मा की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी पुलिस निगरानी में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मृतक के भतीजे की तहरीर पर सात नामजद समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पांच टीमों का गठन कर संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है।
विज्ञापन


एसीपी सुनील कुमार भारद्वाज ने बताया कि कन्नौजा निवासी मनीष कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि रविवार शाम उनके भाई रिंकु उर्फ रिशांत का गांव के ही सोनू उर्फ कार्तिक शर्मा से नाम के आगे भाई न कहने को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि सोनू ने अपने चचेरे भाई मोहित व अन्य साथियों के साथ मिलकर रिंकू से मारपीट की। बीच-बचाव करने पहुंचे मनीष के चाचा देवेंद्र शर्मा व परिजनों पर आरोपियों ने लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल देवेंद्र शर्मा को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। एसीपी ने बताया कि कन्नौजा गंगनहर मार्ग से नामजद प्रिंस, सोनू उर्फ कार्तिक, शुऐब को गिरफ्तार किया है। मामले में नामजद आरोपी मोहित मुठभेड़ में घायल हो गया था, जिसका दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस उसे अपनी निगरानी में रखकर वैधानिक कार्रवाई कर रही है। एसीपी ने बताया कि फरार चल रहे अन्य नामजद आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। गांव में एहतियातन पुलिस बल तैनात है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed