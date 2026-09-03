Ghaziabad News: हापुड़ में बंद मकान से लाखों के गहने व 50 हजार रुपये चोरी

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मंगलवार सुबह घर लौटने पर उन्होंने मुख्य दरवाजे का ताला टूटा पाया। चोरों ने अलमारी से गहने व नकदी चोरी कर लिए। उन्होंने डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने जांच की। सीओ अनीता चौहान ने बताया कि पुलिस चोरों की तलाश में है। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। जल्द ही चोरों को गिरफ्तार कर चोरी का खुलासा किया जाएगा।

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हापुड़। आनंद विहार मोहल्ले के एक बंद मकान से लाखों रुपये के गहने और 50 हजार रुपये की नकदी चोरी हो गई। मकान मालिक की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। विशाल अरोड़ा 29 अगस्त को परिवार सहित घर से बाहर गए थे।