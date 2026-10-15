Ghaziabad News: हिंडन बैराज से नदी में कूदी इंस्पेक्टर की पत्नी को बचाया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि विजयनगर थानाक्षेत्र के प्रताप विहार सेक्टर-11 में महिला अपने इंस्पेक्टर पति और दो बच्चों के साथ रहती है। मंगलवार देर रात 1:30 बजे इंस्पेक्टर का अपनी पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद पत्नी गुस्से में घर से बाहर निकली और काफी देर बाद भी वापस नहीं पहुंची। इंस्पेक्टर अपने दो बच्चों के साथ पत्नी को खोजते हुए हिंडन की ओर आए। बैराज के पास आए तो देखा कि उनकी पत्नी हिंडन नदी में कूद रही है। उन्होंने आनन-फानन पुलिस और एसडीआरएफ को सूचना दी। चंद मिनट में ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम गोताखोराें के साथ मौके पर पहुंची। करीब 20 मिनट की मशक्कत के बाद इंस्पेक्टर की पत्नी को तलाशकर बाहर निकाल लाए। इसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया, हालांकि बुधवार दोपहर को उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी।एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि इंस्पेक्टर का पत्नी से मनमुटाव हो गया और उसके बाद महिला ने यह कदम उठाया। पुलिस के बाद एसडीआरएफ टीम और परिजनों के सहयोग से महिला को नदी से सुरक्षित बाहर निकालकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस इस मामले में महिला के पति से भी पूछताछ करेगी। हालांकि इस मामले में अभी महिला की ओर से तहरीर नहीं दी गई है।