फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Husband accused of domestic violence and threatening to share private photos.

Ghaziabad News: पति पर घरेलू हिंसा, निजी तस्वीरें साझा करने की धमकी का आरोप

Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 01:46 AM IST
विज्ञापन
Husband accused of domestic violence and threatening to share private photos.

विज्ञापन
कौशांबी। थानाक्षेत्र की एक विवाहिता ने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया है। महिला ने पति पर परिवार को जान से मारने और निजी तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करने की धमकी देने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं, पुलिस ने मामले की जांच में जुटी है।
पीड़ित विवाहिता ने पुलिस को बताया कि उनकी शादी वर्ष 2023 में क्षितिज निवासी पश्चिम विहार दिल्ली से हुई थी। शादी के बाद उनके साथ घरेलू हिंसा और उत्पीड़न किया गया। इसके चलते वह वर्ष 2024 में पति से अलग होकर अपने माता-पिता के साथ कौशांबी में रहने के लिए आ गईं। आरोप है कि पति लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए आ रहा है। वह सोशल मीडिया पर हथियारों की तस्वीरों के साथ धमकी भरे वीडियो भी डाल रहा है। आरोप है कि बंदूक और गोलियां दिखाकर भी धमका रहा है।
विज्ञापन

-----
निजी जानकारी साझा करने की धमकी और पुलिस कार्रवाई
विवाहिता का आरोप है कि पति ने उनकी निजी फोटो, वीडियो और अन्य जानकारी उनके कार्यालय के सहकर्मियों, रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को साझा करने की धमकी दी है। इससे वह और उनका परिवार डरा हुआ है। एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed