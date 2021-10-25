Ghaziabad News: पति पर मारपीट, भाई की कार में तोड़फोड़ करने का आरोप, रिपोर्ट दर्ज

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कोतवाली नगर क्षेत्र की लक्ष्मीनगर कॉलोनी निवासी कल्पना ने तहरीर देते हुए बताया कि पति निर्भय उर्फ नीशू उन्हें काफी समय से प्रताड़ित करते चले आ रहे हैं। जिसको लेकर उन्होंने पूर्व में पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो न्यायालय में विचाराधीन है। गत 28 अगस्त को वह अपने भाई शिवम के साथ घर पर मौजूद थी। आरोप है कि इसी दौरान पति निर्भय उर्फ नीशू वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। कोतवाली नगर प्रभारी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। पुलिस जांच कर रही है।

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बुलंदशहर। विवाहिता ने पति पर मायके में आकर मारपीट करने, घर के बाहर खड़ी भाई की कार में तोड़फोड़ करने, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।