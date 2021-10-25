Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   History sheeter Haji Salman family fired upon inside hospital case registered against 11 individuals

Ghaziabad News: अस्पताल में घुसकर हिस्ट्रीशीटर हाजी सलमान के परिवार पर फायरिंग, 11 पर रिपोर्ट दर्ज

Sun, 15 Nov 2026 01:03 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
History sheeter Haji Salman family fired upon inside hospital case registered against 11 individuals

विज्ञापन
लोनी (गाजियाबाद)। कोतवाली से करीब 400 मीटर दूर दिल्ली-सहारनपुर रोड स्थित एक निजी अस्पताल में शुक्रवार देर रात हथियारबंद हमलावरों ने हिस्ट्रीशीटर हाजी सलमान के परिवार को निशाना बनाकर हमला कर दिया। आरोप है कि हमलावरों ने अस्पताल के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ की और परिसर में घुसकर कई राउंड फायरिंग की। गोलियों की तड़ तड़ाहट से अस्पताल में अफरातफरी मच गई। हाजी के परिजन ने शौचालय में छिपकर जान बचई। घटना में एक नामजद समेत 11 लोगों के खिलाफ लोनी पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
हिस्ट्रीशीटर हाजी सलमान के पिता बुंदू निवासी गौरी पट्टी की ओर से पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनके छोटे बेटे शहनवाज की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे दिल्ली-सहारनपुर रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे वह पत्नी संजीदा, बेटी नसीमा और नाती अफजल के साथ कार से अस्पताल पहुंचे थे। अफजल अस्पताल के बाहर कार के पास खड़ा रह गया। आरोप है कि उसी दौरान गौरव अंबावत अपने 10 साथियों संग वहां पहुंचा और कार में तोड़फोड़ करते हुए चारों पहियों की हवा निकाल दी। विरोध करने पर अफजल के साथ गाली-गलौज करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। हालांकि अफजल हमले में बाल-बाल बचा। गोलियों की तड़ तड़ाहट सुनकर वह लोग भी बाहर आए तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया। आरोपियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर भी फायरिंग की। आरोप है कि बुजुर्ग नसीमा के साथ भी अभद्रता की। उधर, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे।
विज्ञापन

एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते हमला करने की बात सामने आई है। शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। घटना को अंजाम क्यों दिया गया है अभी कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है। गिरफ्तारी के बाद ही असल कारणों का पता चल सकेगा। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed