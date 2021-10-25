Ghaziabad News: हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित

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निरीक्षण के दौरान सीएचओ, एएनएम समेत कई महत्वपूर्ण विभागीय कर्मचारी अनुपस्थित मिले। डीपीएम सतीश कुमार सहित अन्य अधिकारियों की टीम ने यह जांच की। जिले में 113 सीएचओ, 65 एएनएम और 13 अन्य एनएचएम कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, कुल 191 कर्मचारी गैरहाजिर मिले। इनकी अनुपस्थिति रिकॉर्ड में दर्ज की गई है। अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने की कार्रवाई की जा सकती है। हड़ताल के कारण अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। मरीजों को जांच, उपचार और अन्य सुविधाओं में परेशानी हो रही है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में।निरीक्षण कर दर्ज की जा रही अनुपस्थितिअस्पताल, ब्लॉक और जिला स्तरीय कार्यालयों में उपस्थित नहीं रहने वाले एनएचएम कर्मियों की अनुपस्थिति दर्ज करने के निर्देश मिले हैं। इसी क्रम में बुधवार को निरीक्षण कराया गया है।— डॉ. किशोर आहूजा, सीएमओ