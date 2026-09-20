Ghaziabad News: कुश्ती में बराबरी पर रहे हरियाणा के अमन व खड़खड़ी के रमित

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पार्षद ओमवीर सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता में दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के 1500 से अधिक पहलवानों ने हिस्सा लिया। दो दिनों में करीब 600 मुकाबले खेले गए। पहलवानों ने विभिन्न दांवपेच आजमाकर प्रतिद्वंद्वियों को चित किया और इनाम अपने नाम किए।दिपांशु और अंकित का एक लाख का मुकाबला भी बराबरी परदिपांशु और अंकित के बीच एक लाख रुपये का मुकाबला भी बराबरी पर रहा। दोनों पहलवानों को 50-50 हजार रुपये का इनाम दिया गया। वहीं, बम्हेटा के शक्ति और दौराला के प्रियांशु अहलावत के बीच 51 हजार रुपये का मुकाबला भी बराबरी पर छूटा।पहले दिन भी हुए तीन बड़े मुकाबलेप्रतियोगिता के पहले दिन तीन बड़े मुकाबले हुए। इनमें बम्हेटा के बादल व हरियाणा के दिपांशु और बम्हेटा के शक्ति व दिल्ली के अंकित गुर्जर के बीच मुकाबले बराबरी पर रहे। तीसरे मुकाबले में सदरपुर के गुड्डू ने दिल्ली के अंकित को हराकर 31 हजार रुपये का इनाम जीता। इस दौरान जितेंद्र कुमार पम्मी, रबिया ठेकेदार, गोबी चौधरी, सुनील कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे।