फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   GRP to provide support to those separated from their loved ones during the festive season

Ghaziabad News: त्योहारों पर अपनों से बिछड़े लोगों का सहारा बनेगी जीआरपी

Tue, 03 Nov 2026 01:57 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 01:57 AM IST
विज्ञापन
GRP to provide support to those separated from their loved ones during the festive season
गाजियाबाद। दिवाली और छठ महापर्व पर ट्रेनों में उमड़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ के बीच रेलवे स्टेशन पर अपनों से बिछड़ने वालों की मदद के लिए राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने विशेष तैयारी की है। पर्व के दौरान गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर पूर्वांचल और बिहार जाने वाले मुसाफिरों का भारी दबाव रहता है। ऐसे में बच्चों, बुजुर्गों और अन्य यात्रियों के भीड़ में परिजनों से बिछड़ने की आशंका को देखते हुए जीआरपी विशेष सतर्कता बरतेगी।
विज्ञापन


जीआरपी प्रभारी मनोज चौधरी ने बताया कि प्लेटफार्मों और सर्कुलेटिंग एरिया में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही जीआरपी के जवान नियमित गश्त करेंगे। इस दौरान प्लेटफार्म पर अकेले या परेशान बैठे यात्रियों से पुलिसकर्मी खुद संवाद करेंगे। उनसे यात्रा के गंतव्य और परिजनों के बारे में जानकारी ली जाएगी। यदि कोई यात्री अपने परिवार से बिछड़ जाता है, तो जवान उसे तत्काल सुरक्षित स्थान (जीआरपी थाने या हेल्प डेस्क) पर बैठाकर उसके परिजनों से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। जीआरपी अधिकारियों के अनुसार, आपसी समन्वय के साथ पुलिसकर्मियों की टीमें प्लेटफार्मों, फुटओवर ब्रिज और प्रतिक्षालयों में निरंतर निगरानी रखेंगी। भीड़ का फायदा उठाकर जहरखुरानी, चोरी या अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देने वाले संदिग्धों पर भी पैनी नजर रखी जाएगी। त्योहारों के मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षित यात्रा और उनकी हरसंभव मदद जीआरपी की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed