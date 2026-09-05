Ghaziabad News: मालवाहक वाहन ने बाइक सवार पिता-पुत्र को टक्कर मारी, बेटे की मौत

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संजय कुमार निवासी वजीराबाद जगतपुर दिल्ली में रहते हैं। उनके बेटे नितिन ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 31 अगस्त को उनके पिता संजय और भाई निखिल (22) बाइक से बागपत दवा लेकर लौट रहे थे। जब वह अंकुर विहार थानाक्षेत्र के दिल्ली-देहरादून हाइवे पर पहुंचे तो गलत दिशा में आ रहे मालवाहक वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी चालक वाहन समेत भाग गया। टक्कर लगने के बाद आसपास के लोग एकत्र हुए तो और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में डॉक्टरों ने निखिल को मृत घोषित कर दिया। वहीं, हादसे में घायल पिता का उपचार जारी है। उन्होंने बताया कि निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने पिता के पैर का ऑपरेशन किया है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि पीड़ित भाई की शिकायत पर मालवाहक वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा।

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लोनी (गाजियाबाद)। बाइक पर पिता के साथ बागपत से दवा लेकर लौट रहे युवक को दिल्ली-देहरादून हाइवे पर मालवाहक वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में बेटे की मौत हो गई और पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की शिकायत पुलिस से की गई है। घटना 31 अगस्त को हुई थी और अब पुलिस को शिकायत दी गई।