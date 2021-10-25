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Ghaziabad News: मेले में जेठानी-देवरानी के गले चेन झपटी

Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 12:28 AM IST
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Gold chains snatched from the necks of two sisters-in-law at the fair.
मोदीनगर। नगर के गांव सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर में चल रहे शारदीय नवरात्र मेले में प्रसाद चढ़ाने गईं जेठानी और देवरानी के गले से बदमाशों ने चेन झपट ली। पुलिस ने छानबीन के बाद प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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निवाड़ी के गांव सौंदा निवासी विवाहिता भारती के अनुसार वह अपनी देवरानी अन्नु के साथ मंगलवार को सीकरी खुर्द स्थित महामाया देवी मंदिर मेले में प्रसाद चढ़ाने गई थीं। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ थी। भारती और अन्नु वहां पूजा करने लगीं। आरोप है कि इसी दौरान बदमाशों ने दोनों के गले से चेन झपट ली। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि भारती की तहरीर के अनुसार अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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