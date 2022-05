{"_id":"62918ff81be3bd27a815b84b","slug":"ghaziabad-two-miscreants-of-anil-dujana-gang-killed-in-police-encounter-billu-who-was-rewarded-one-lakh-was-also-killed","type":"story","status":"publish","title_hn":"गाजियाबाद: पुलिस मुठभेड़ में अनिल दुजाना गैंग के दो बदमाश ढेर, दो पुलिसकर्मी घायल, मरने वालों में एक लाख का इनामी बिल्लू भी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला, न्यूज डेस्क, गाजियाबाद Published by: अनुराग सक्सेना Updated Sat, 28 May 2022 09:23 AM IST