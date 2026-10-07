Ghaziabad News: अवैध कॉलोनी पर जीडीए का चला बुलडोजर

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लोनी। क्षेत्र के ग्राम नवादा गांव में विकसित की जा रही अनधिकृत कॉलोनी के खिलाफ गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने मंगलवार को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। प्रवर्तन जोन-8 के प्रभारी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में करीब 200 से 250 भूखंडों की बाउंड्रीवाल समेत साइट ऑफिस, बिजली पोल, सड़क और सीवर लाइन को ध्वस्त किया गया। जीडीए अधिकारियों के अनुसार खसरा संख्या 373, 374 और 377 पर सोनू तथा साजिद अनधिकृत कॉलोनी विकसित कर रहे थे। प्राधिकरण ने पुलिस बल की मौजूदगी कार्रवाई की। जीडीए अधिकारियों ने कहा कि अनधिकृत निर्माण और कॉलोनियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। आगामी महीनों में अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण और सीलिंग की कार्रवाई किए जाने की बात भी कही गई।