Ghaziabad News: साइबर ठगों ने खाते से ट्रांसफर किए 11.81 लाख रुपये

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एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रवीन कुमार वर्मा के मुताबिक चार अक्तूबर की दोपहर वह सो रहे थे। उनके राजनगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुईं। उनका कहना है कि इसके लिए उनके पास न तो कोई कॉल आई और न ही उन्होंने किसी से कोई डिटेल या ओटीपी शेयर किया। इसके बावजूद उनके खाते से रकम निकल गई। एडीसीपी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। विज्ञापन

एडीसीपी अपराध पीयूष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित प्रवीन कुमार वर्मा के मुताबिक चार अक्तूबर की दोपहर वह सो रहे थे। उनके राजनगर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के अकाउंट से ट्रांजेक्शन हुईं। उनका कहना है कि इसके लिए उनके पास न तो कोई कॉल आई और न ही उन्होंने किसी से कोई डिटेल या ओटीपी शेयर किया। इसके बावजूद उनके खाते से रकम निकल गई। एडीसीपी ने बताया कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

गाजियाबाद। साइबर ठगों ने नंदग्राम के सेवा नगर निवासी प्रवीन कुमार वर्मा के खाते में सेंध लगाकर 19 बार में 11,81,119 रुपये निकाल लिए। ठगों ने चार अक्तूबर की दोपहर करीब दो बजे यह ट्रांजेक्शन की। ठगी का पता चलने पर मामले में उन्होंने साइबर क्राइम थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।