Ghaziabad News: साढ़े चार करोड़ की लागत से बदली जा रहीं गुलमोहर एन्क्लेव की लिफ्ट

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अभी तक चार लिफ्टें लगाई जा चुकी हैं। चार अन्य लिफ्टों का काम चल रहा है और 18 के आदेश जारी हो चुके हैं। आरडब्ल्यूए सचिव एके दोहरे ने बताया कि पुरानी लिफ्टों का पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। ऊर्जा निगम ने एआरडी सिस्टम लगाने को कहा था। रखरखाव कंपनी ने लिफ्टों की उम्र 20 साल बताई थी, जिसमें से 18 साल बीत चुके थे। इसलिए प्रणाली उन्नयन के बजाय सभी लिफ्टों को बदलने का निर्णय लिया गया।पहले ये छह व्यक्ति की क्षमता वाली थीं। अब आठ से 12 व्यक्ति की क्षमता वाली लिफ्टें लग रही हैं। प्रत्येक लिफ्ट की कीमत 13 से 14 लाख रुपये है। यह धनराशि हर ब्लॉक के निवासियों से ली जा रही है। पूरा काम एक साल के भीतर पूरा होने की उम्मीद है।