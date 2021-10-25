फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   gbd

Ghaziabad News: कलेक्ट्रेट नहीं, आज तलहैटा गांव की चौपाल पर सजेगा किसान दिवस

Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:41 AM IST
विज्ञापन
gbd
गाजियाबाद। किसानों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए प्रशासन ने बड़ी पहल की है। अब तक कलेक्ट्रेट सभागार में होने वाला किसान दिवस इस बार ब्लॉक भोजपुर के ग्राम तलहैटा की चौपाल पर आयोजित होगा। अध्यक्षता जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ करेंगे।
विज्ञापन


अधिकारियों के अनुसार किसान दिवस कलेक्ट्रेट में होने से ग्रामीण किसानों को आने-जाने में समय और किराया खर्च करना पड़ता था, साथ ही औपचारिक माहौल में कई छोटे किसान अपनी बात रखने में हिचकिचाते थे। इसी दूरी और झिझक को खत्म करने के लिए प्रशासन खुद गांव में जा रहा है, ताकि जमीनी समस्याओं को बेहतर तरीके से समझा जा सके।
विज्ञापन

आज प्रातः 11 बजे से शुरू होने वाले कार्यक्रम में डीएम के साथ मुख्य विकास अधिकारी और कृषि, उद्यान, सिंचाई, विद्युत, राजस्व, पशुपालन समेत सभी विभागों के विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। किसानों की सिंचाई, बिजली, खाद-बीज और राजस्व से जुड़ी समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

उप कृषि निदेशक आशीष कुमार सिंह ने बताया कि इस नई पहल से अधिक से अधिक किसान सीधे प्रशासनिक टीम से जुड़ सकेंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed