Ghaziabad News: पुलिसकर्मी दंपती के घर का कुंडा तोड़कर 30 लाख के जेवर-नकदी चोरी

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रेल विहार कॉलोनी स्थित ए-41, एफएफ-1 निवासी प्रीति देवी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं और उनके पति धर्मेंद्र कुमार भी वहीं पर हेड कांस्टेबल हैं। दंपती तीन साल से कॉलोनी में रह ररा है। उन्होंने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 अक्तूबर की सुबह करीब 10:15 बजे वह पति के साथ घर का ताला लगाकर ड्यूटी के लिए चली गई। शाम करीब 6:30 बजे लौटीं तो मुख्य गेट का कुंडा उखड़ा हुआ था। अंदर कमरे में रखी अलमारी के ताले भी टूटे पड़े थे। अलमारी से चोरों ने सोने के चार कंगन, मंगलसूत्र, चेन, झुमकी, अंगूठियां समेत अन्य आभूषण आदि चुरा लिए। चोर चांदी की पायल, बिछुए और दो लाख रुपये नकद भी ले गए। चोरी गए सामान की कुल कीमत करीब 30 लाख रुपये बताई गई है। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि शिकायत के आधार पर चोरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस जल्द ही इस घटना का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार करेगी। संवादकृष्णा विहार कुटी में एक मकान से लाखों के गहने चोरी होने के आरोप में टाइल्स लगाने वाले राजमिस्त्री और मजदूर पर चोरी का आरोप लगा है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृष्णा विहार कुटी निवासी शिवकेश ने पुलिस को बताया कि 12 अक्तूबर को अलमारी का लॉकर खोलने पर चोरी का पता चला। लॉकर से सोने की कंठी, दो अंगूठी, मंगलसूत्र, पायल, चांदी की तगड़ी और बच्चों के कड़े समेत अन्य ज्वेलरी चोरी हुई है। शिवकेश ने शक के आधार पर चोरी का आरोप बॉबी और जयभगवान पर लगाया है। एसीपी शालीमार गार्डन अतुल कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।