Ghaziabad News: गंगाजल कनेक्शन के नाम पर 1,400 रुपये लेने का आरोप, रसीद नहीं मिलने पर उठे सवाल

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नगर आयुक्त से शिकायत कर शुल्क की वैधता और अब तक ली गई राशि की जांच की मांग की गई है। ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में 500 से अधिक फ्लैट और करीब 2,300 लोग रहते हैं। पुरानी पाइपलाइन से गंदे पानी की आपूर्ति और लीकेज की शिकायतें थीं। करीब छह महीने पहले नगर निगम से शिकायत के बाद नई पाइपलाइन बिछाई गई। हालांकि, नई लाइन बिछने के बाद भी सभी फ्लैटों को कनेक्शन नहीं मिल सका। निवासी अंजू ने बताया कि कनेक्शन के लिए पहले 1,700 रुपये बताए गए थे, जिसे बाद में 1,400 रुपये कर दिया गया।प्रत्येक फ्लैट से 1,400 रुपये लेने पर कुल राशि करीब 6.13 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। आरएस सेंगर ने बताया कि कनेक्शन का काम निजी मिस्त्री से कराया जा रहा है, और आधे से अधिक उपभोक्ताओं से राशि ली जा चुकी है। निवासी जितेंद्र ने आरोप लगाया कि उनसे 1,400 रुपये मांगे गए, पर 1,000 रुपये नकद लेकर कनेक्शन कर दिया गया और रसीद नहीं दी गई। सामाजिक कार्यकर्ता अमित किशोर ने नगर आयुक्त से पूरे मामले की जांच की मांग की है, जिसमें वैध आदेश और रसीद के बिना राशि लेने पर रोक शामिल है। पार्षद नरेश कुमार भाटी ने कहा कि किसी से वसूली नहीं हो रही है और लोग अपना कनेक्शन खुद करा सकते हैं।