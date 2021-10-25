Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Gangajal not received on Monday either; supply expected from today

Ghaziabad News: सोमवार को भी नहीं मिला गंगाजल, आज से आपूर्ति की उम्मीद

Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2026 12:33 AM IST
विज्ञापन
Gangajal not received on Monday either; supply expected from today
साहिबाबाद। शहर के कई इलाकों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू होने का इंतजार सोमवार को भी खत्म नहीं हुआ। अब मंगलवार से आपूर्ति मिलने की उम्मीद जगी है। इसके चलते लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


लोगों को उम्मीद थी कि सोमवार सुबह से ही घरों में गंगाजल की आपूर्ति शुरू हो जाएगी, लेकिन दिनभर इंतजार के बाद भी नलों में पानी नहीं आया। लोगों को अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए वैकल्पिक इंतजाम करने पड़ रहे हैं। कई इलाकों में लोग टैंकरों के पानी पर निर्भर हैं। गंगाजल की आपूर्ति में देरी होने से लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पहले सोमवार से पानी मिलने की जानकारी दी गई थी, लेकिन निर्धारित समय पर आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी। अब मंगलवार शाम से गंगाजल की आपूर्ति शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। लोगों को उम्मीद है कि मंगलवार शाम तक पानी की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी, इससे उन्हें पेयजल संकट से राहत मिल सकेगी। वहीं, जल निगम अधिशासी अभियंता ब्रह्मानंद ने बताया कि गंगनहर का पानी शनिवार देर शाम को छोड़ा गया था, इसके बाद सोमवार रात तक पानी के पहुंचने की उम्मीद है। इससे मंगलवार को उसे शोधित कर शाम तक घरों में पहुंंचाया जाएगा।
विज्ञापन


पानी की आपूर्ति नहीं होने से लोग रहे परेशान
गंगाजल आपूर्ति न होने से लोगों को दिनचर्या के कामों में समस्या का सामना करना पड़ा। इंदिरापुरम, वैशाली, वसुंधरा समेत कई इलाकों में पानी की आपूर्ति न होने से लोगों को बोतलबंद पानी से गुजारा करना पड़ा। वहीं, वैशाली सेक्टर एक, वार्ड-72 में भी पेयजल संकट गहराता जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। सुबह के समय महज 20 मिनट पानी आता है और वह भी पूरे क्षेत्र में नहीं पहुंचता। स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में कम से कम चार 10 एचपी के पंप लगाने की मांग कई बार की जा चुकी है, लेकिन हर बार काम जल्द होने का आश्वासन दिया गया। अब दशहरा नजदीक आने पर अधिकारियों की ओर से महापौर और नगर आयुक्त से शिकायत करने की बात कही जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed