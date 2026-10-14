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Ghaziabad News: शराब पिलाकर दोस्त ने युवक का गला रेता, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:57 PM IST
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Friend slits youth's throat after plying him with alcohol; FIR registered against the accused
हापुड़। नगर कोतवाली क्षेत्र के फ्रीगंज रोड स्थित शिवा रेंस्टोरेंट के पास गाजियाबाद से अपने साथ लाकर एक दोस्त ने शराब पिलाकर युवक का गला रेत दिया। किसी को शक न हो आरोपी लहूलुहान अवस्था में युवक को लेकर कोतवाली भी पहुंच गया। पुलिस ने जैसे ही युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी मौके का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया। पुलिस ने युवक के भाई की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
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जिला अमरोहा कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कुरैशी निवासी वसीम ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उसका भाई असद जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में नौकरी करता है। मंगलवार की देर रात करीब ढाई बजे उसके भाई का दोस्त वसीम निवासी मोहल्ला मुरादाबादी गेट मदरसा जिला अमरोहा का उस पर फोन आया था। फोन कर आरोपी ने उसे बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसके भाई के गले पर चाकू से वार कर दिया है और वह जिला अस्पताल हापुड़ में भर्ती है।
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सूचना मिलने पर वह जिला अस्पताल अपने भाई को देखने के लिए पहुंचा तो वहां के चिकित्सकों ने उसके भाई को मेरठ स्थित एक अस्पताल के लिए रेफर कर दिया था। मेरठ स्थित अस्पताल पहुंचने पर उसके भाई असद ने उसे बताया कि शराब पिलाकर वसीम ने ही जान से मारने की नियत से उसके गले पर चाकू से वार किया था। खुद को बचाने के लिए आरोपी ने किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम लेकर ऐसा षड्यंत्र रचा था। इसके बाद वह कोतवाली पहुंचा और पुलिस से मामले की शिकायत की।
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सीओ दीपक चतुर्वेदी ने बताया कि भाई की तहरीर पर आरोपी वसीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम को लगाया गया है। जल्द आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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