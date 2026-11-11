बहन से बात करने पर दोस्त की जान ली: जंगल में पिलाई शराब, फिर बोतल फोड़कर सीने में मारी; बोला- कई बार समझाया था

गाजियाबाद के मोदीनगर की विश्वकर्मा बस्ती निवासी श्रमिक विक्की की हत्या का खुलासा पुलिस ने बुधवार शाम कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर कांच की बोतल बरामद कर ली है। शिवम बहन से बात करने के कारण विक्की से रंजिश रखता था। उसने दोस्त के साथ मिलकर नुकीले कांच से वारकर विक्की की हत्या कर शव मानकी के जंगल में ट्यूबवेल के पास फेंक दिया था। पुलिस शिवम के फरार साथी विकास की तलाश में दबिश दे रही है।

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विश्वकर्मा बस्ती निवासी प्रेम सिंह का 21 वर्षीय पुत्र विक्की श्रमिक था। बीते शनिवार को विक्की का शव गांव मानकी के जंगल में ट्यूबवेल के पास बरामद हुआ था। पिता प्रेम सिंह ने दोस्त शिवम पर शक जाहिर करते हुए हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मंगलवार को परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर हंगामा किया था। एसीपी मोदीनगर सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि पुलिस टीमें आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी थी। पुलिस ने बुधवार को आरोपी शिवम को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त टूटी हुई कांच की बोतल बरामद की। पुलिस को पूछताछ में शिवम ने बताया कि विक्की काफी समय से उसकी बहन से बात करता था। उसे कई बार मना किया मगर विक्की लगातार उसकी बहन से बात करता रहा।