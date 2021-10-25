Ghaziabad News: एसी के तार चोरी करने के आरोप में चार गिरफ्तार

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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपी साहिल, सोहिल, शिवम चौहान और समसाद हैं। साहिल फतेहपुर मुरादाबाद का निवासी है, जबकि अन्य तीनों इंदिरापुरम के मकनपुर के रहने वाले हैं।15 सितंबर को शांतनु त्यागी ने अपने घर से बिजली की वायरिंग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे खर्चों और शौक पूरे करने के लिए घटना को अंजाम देते हैं। साहिल के खिलाफ चार, सोहिल के खिलाफ दो, शिवम चौहान के खिलाफ तीन और समसाद के खिलाफ दो चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। उनके पास से सब्बल, छैनी, प्लास, हथौड़ा और आरी मिली है।