Ghaziabad News: एसी के तार चोरी करने के आरोप में चार गिरफ्तार
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:46 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 01:46 AM IST
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इंदिरापुरम। इंदिरापुरम पुलिस ने बुधवार को एसी के कॉपर तार चोरी करने के आरोप में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 14.9 किलोग्राम बिजली के तार और पांच एसी कॉपर पाइप बरामद किए।
एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपी साहिल, सोहिल, शिवम चौहान और समसाद हैं। साहिल फतेहपुर मुरादाबाद का निवासी है, जबकि अन्य तीनों इंदिरापुरम के मकनपुर के रहने वाले हैं।
15 सितंबर को शांतनु त्यागी ने अपने घर से बिजली की वायरिंग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे खर्चों और शौक पूरे करने के लिए घटना को अंजाम देते हैं। साहिल के खिलाफ चार, सोहिल के खिलाफ दो, शिवम चौहान के खिलाफ तीन और समसाद के खिलाफ दो चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। उनके पास से सब्बल, छैनी, प्लास, हथौड़ा और आरी मिली है।
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एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि पकड़े गए आरोपी साहिल, सोहिल, शिवम चौहान और समसाद हैं। साहिल फतेहपुर मुरादाबाद का निवासी है, जबकि अन्य तीनों इंदिरापुरम के मकनपुर के रहने वाले हैं।
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15 सितंबर को शांतनु त्यागी ने अपने घर से बिजली की वायरिंग चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि वे खर्चों और शौक पूरे करने के लिए घटना को अंजाम देते हैं। साहिल के खिलाफ चार, सोहिल के खिलाफ दो, शिवम चौहान के खिलाफ तीन और समसाद के खिलाफ दो चोरी के मामले पहले से दर्ज हैं। उनके पास से सब्बल, छैनी, प्लास, हथौड़ा और आरी मिली है।
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