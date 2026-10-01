Ghaziabad News: प्लॉट कब्जाने के लिए रचे फर्जी दस्तावेज, एक आरोपी दबोचा

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लोनी। गुड्डी देवी निवासी बेहटा हाजीपुर ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया कि दिल्ली के जाफराबाद निवासी कमरुद्दीन और उसके बेटे आकिल ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके 189 वर्ग गज के प्लाॅट पर कब्जा कर लिया। एसीपी अंकुर विहार अमरदीप मौर्य ने बताया कि 26 अगस्त को पुलिस ने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। बुधवार को पुलिस ने आरोपी आकिल को रोडवेज बस डिपो के पास से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पिता के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर प्लॉट पर कब्जा करने की बात स्वीकार की। पुलिस कमरुद्दीन की तलाश कर रही है।