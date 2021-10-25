फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Ghaziabad News ›   Flying squad and surveillance team constituted for MLC elections.

Ghaziabad News: एमएलसी चुनाव के लिए उड़न दस्ता और निगरानी टीम गठित

Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 01:42 AM IST
विज्ञापन
Flying squad and surveillance team constituted for MLC elections.
गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश विधान परिषद मेरठ खंड स्नातक निर्वाचन के लिए उड़न दस्ता और स्थायी निगरानी टीमें गठित की गई हैं। मतदान 23 अक्तूबर को होगा।
विज्ञापन

जिला निर्वाचन अधिकारी रविंद्र मांदड़ ने बताया कि स्थायी निगरानी टीम (एसएसटी) निर्वाचन क्षेत्र में नकदी, अवैध शराब, शस्त्र और अन्य संदिग्ध वस्तुओं के आवागमन पर कड़ी नजर रखेगी।
पोस्टर, बैनर या प्रचार सामग्री के साथ नकदी या उपहार पाए जाने पर भी कार्रवाई होगी। निर्धारित सीमा से अधिक नकदी पाए जाने पर तत्काल जब्ती और विधिक कार्रवाई की जाएगी। निर्धारित सीमा से अधिक नकदी मिलने पर आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। उड़न दस्ता टीमें आदर्श आचार संहिता और निर्वाचन संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुपालन पर प्रभावी निगरानी रखेंगी।
विज्ञापन

ये टीमें अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित समय तक कार्यशील रहेंगी। उड़न दस्ता टीम में गाजियाबाद तहसील के लिए विनय कुमार वर्मा और पीयूष सिंह को, मोदीनगर तहसील के लिए ज्ञानेंद्र कुमार गौतम और विकास यादव, लोनी तहसील के लिए ललित मोहन और मोहम्मद आकिफ को नामित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

मुकेश कुमार शर्मा को रिजर्व टीम में रखा गया है। इसके अलावा निगरानी टीम में तहसील के लिए जितेंद्र कुमार और प्रशांत त्रिपाठी, मोदीनगर तहसील के लिए सुरेंद्र सिंह और सुनील कुमार और लोनी के लिए सोनू कुमार पांडेय और गोपाल प्रसाद को नामित किया गया है। विशाल और सुरजीत सिंह को रिजर्व टीम में शामिल किया गया है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed