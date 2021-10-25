Ghaziabad News: फैक्टरी से तांबा चोरी के आरोप में पांच गिरफ्तार

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इंदिरापुरम। लिंक रोड थाना पुलिस ने तांबे के तार चोरी करने वाले गिराेह के पांच आरोपियों को बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 100 किग्रा तांबे का तार, 5000 रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वहीं, पुलिस अब भी इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की जांच कर रही है। आरोपियाें में फैसल उर्फ फैजल उर्फ शकील (21), शिवकुमार (25), मोहित कुमार (28), नदीम हसन (27) और चांद मोहम्मद (52) शामिल हैं। आरोपी वेब सिटी और साहिबाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से पांच प्लास्टिक के कट्टे बरामद किए,इनमें चोरी का तांबे का 100 किलो 400 ग्राम तांबे का तार, 5000 रुपये नकद और चार मोबाइल फोन बरामद किए गए। डीसीपी ट्रांस हिंडन ऋजुल ने बताया कि पांच अक्तूबर को इस मामले में लिंक रोड थाने में राजेश गिरि ने एक फैक्टरी से तांबे का तार चोरी होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। डीसीपी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि फैसल, शिवकुमार और मोहित कुमार एटलस कंपनी के बराबर से तांबे के तार की कंपनी में पहुंचे थे, जिन्होंने अलग-अलग दो दिनों में ये चोरी की थी। इसके बाद उन्होंने कबाड़ का काम करने वाले नदीम हसन और चांद मोहम्मद को यह तार बेच रहे थे तभी पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने यह भी बताया कि इस चोरी के कुछ बंडल वे पहले भी नदीम और चांद को बेच चुके थे।

