Ghaziabad News: इंडियन आर्मी के लिए ड्रोन बनाने वाले गोदाम में लगी आग, लाखों रुपये का नुकसान

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फायर विभाग के मुताबिक, दोपहर 1:14 बजे कौशांबी के सेंट्रल पार्क के पास आग लगने की सूचना मिली तो दो फायर टैंकर मौके पहुंचे। दमकल कर्मियों ने हाउस नंबर डी-53 के बेसमेंट में आग बुझाने शुरू किया। बेसमेंट से एग्जॉस्ट फैन की मदद से धुएं को बाहर निकाला गया। दमकल कर्मियों को आग बुझाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। वहीं, एसीपी इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि यह कंपनी आर्मी के लिए ड्रोन बनाने का काम करती है। इसके पार्ट्स उन्होंने गोदाम में रखे हुए थे। ड्रोन की बैटरी और अन्य सामान भी वहां था। सामान जलने से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। सीएफओ सौरभ कुमार सिंह ने बताया कि कंपनी के मालिक सचिन अरोड़ा और विपिन सिंह है। हादसे की जांच की जा रही है। पुलिस ने दमकल विभाग के पहुंचने से पहले ही चारों लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बेसमेंट में जाने के लिए एक ही सीढ़ी होने के कारण दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानी का सामना करना पड़ा।गोदाम में भीषण आग, लाखों का फर्नीचर राखसाहिबाबाद। टीला मोड़ थानाक्षेत्र के भोपुरा स्थित एक गोदाम में बुधवार सुबह भीषण आग लग गई।इससे गोदाम में रखा लाखों रुपये का फर्नीचर जलकर राख हो गया। दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सीएफओ सौरभ कुमार सिंह को बुधवार सुबह राजीव कॉलोनी स्थित लाल मार्केट में वतन भाटिया के गोदाम में आग लगने की सूचना मिली तो दमकल की टीम मौके पर पहुंची। गोदाम में लकड़ी के दरवाजे, खिड़कियां और अन्य फर्नीचर भरा हुआ था। आग के कारण मौके पर भारी धुआं फैल गया था। इस वजह से टीम को आग बुझाने में काफी परेशानी हुई। टीम ने गोदाम की टिन शेड हटाकर बराबर की छत से आग पर नियंत्रण पाया। आग बुझने के बाद आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी। दमकल की टीम अब आग लगने के सही कारणों की जांच कर रही है।