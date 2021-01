किसान आंदोलन का 45वां दिनः टिकरी बॉर्डर पहुंचे स्वरा भास्कर-हरभजन मान समेत कई सितारे

सार ठंड, बारिश, गंदगी जैसी तमाम समस्याओं के बाद भी कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों का आंदोलन आज 45वें दिन में प्रवेश कर चुका है। आठवें दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का कोई हल नहीं निकल सका है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं सुनती हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और सरकार का कहना है कि कानून वापस नहीं होंगे, जिन धाराओं में समस्या है उनमें बदलाव किया जा सकता है। इस बीच किसान अपना आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। वहीं किसानों को हर वर्ग से समर्थन मिल रहा है आज टिकरी बॉर्डर हरभजन मान, रबि शेरगिल, स्वरा भास्कर, जैजी बैंस, कंवर ग्रेवाल, आर्य बब्बर, हर्फ चीमा, गुरप्रीत सैनी, जस बाजवा, नूर चहल, गुरशबद कुलार और मदारा म्यूजिक जैसे कलाकार प्रस्तुति देकर किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने 15 जनवरी को देशभर में राज्यपालों के आवास के बाहर प्रदर्शन करने का एलान किया है। पढ़ेें दिनभर के अपडेट्स.....

TODAYYYYY! #ArtistsForFarmers at the Sanyukt Kisaan Morcha main stage, Tikri Border Protest site.. Concert for a cause.. pahuncho yaaron! 💜 pic.twitter.com/VvPwqs1bW2