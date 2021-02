Kisan Andolan LIVE Updates: टिकैत बोले-सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले, हम बातचीत के लिए तैयार 

सार कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों का आंदोलन 68वें दिन में प्रवेश कर चुका है। अब इस पूरे आंदोलन का केंद्र गाजीपुर बॉर्डर बन गया है जिसके चलते दिल्ली पुलिस यहां पहुंचने वाले मार्ग बंद करती जा रही है। आज ही दिल्ली पुलिस ने महाराजपुर बॉर्डर बंद किया है और सप्ताह का पहला दिन होने के चलते महाराजपुर से वैशाली तक लंबा जाम लग गया है। इसके साथ ही अन्य कई मार्गों पर भी लंबा जाम लगा हुआ है। पढ़ें दिनभर के अपडेट्स....

Delhi Police have filed 44 FIRs & arrested 122 people in connection with farmers' protest. We've provided the information on our website, anyone can see it. Police have not detained anyone illegally. I appealed to people not to pay heed to rumours: Delhi Police PRO Eish Singhal pic.twitter.com/LWH8X4viBC — ANI (@ANI) February 1, 2021

A Public Interest Litigation moved in Delhi High Court seeking "release of all persons, including but not limited to farmers who have been illegally detained on or after January 26, in and around Singhu Border, Tikri Border and Ghazipur border." — ANI (@ANI) February 1, 2021

Ministry of Electronics and IT (MEITY) directed Twitter to block around 250 Tweets/Twitter accounts which were using #ModiPlanningFarmerGenocide hashtag & making fake, intimidatory & provocative Tweets on Jan 30: Sources — ANI (@ANI) February 1, 2021

किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि सरकार बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। हम बातचीत के लिए तैयार हैं, किसान मोर्चा के जो 40 संगठनों की 40 सदस्यों की कमेटी है, उससे सरकार बात करे।दिल्ली पुलिस ने 44 एफआईआर दर्ज की हैं और किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में 122 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस पीआरओ ईश सिंघल ने कहा कि हमने अपनी वेबसाइट पर जानकारी अपलोड कर दी है। इसे कोई भी देख सकता है। पुलिस ने किसी को भी अवैध रूप से हिरासत में नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है।कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि सुधार बिलों की दृष्टि से जिन लोगों के मन में शंका है वो इस बजट से दूर हो जानी चाहिए। इस बज़ट में MSP के प्रति प्रतिबद्धता भी जाहिर की है और APMC को सशक्त बनाने की दृष्टि से भी सरकार ने ध्यान रखा है।बजट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस बजट में 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऋण किसानों को मिलेगा। APMC सशक्त हो सकेंगे, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़े हो सकेंगे, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्टर फंड में APMC को शामिल किया गया है।सिंघु, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर और उसके आसपास 26 जनवरी को या उसके बाद अवैध रूप से हिरासत में लिए गए लोगों की रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है।भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय ने ट्विटर को निर्देश दिया है कि वह तत्काल प्रभाव से उन 250 ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करे जो 30 जनवरी के दिन 'मोदी प्लानिंग जीनोसाइड' नाम से हैशटैग चलाकर भड़काऊ और गलत ट्वीट्स कर रहे थे। जिसके बाद ट्विटर ने इन अकाउंट्स को सस्पेंड कर दिया है।दिल्ली उच्च न्यायालय ने गणतंत्र दिवस पर किसानों की परेड के बेकाबू हो जाने का ‘अनुमान नहीं लगा पाने’ और उन्हें ‘नियंत्रित नहीं कर पाने’ के सिलसिले में संबंधित पुलिस एवं खुफिया अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध करने वाली एक जनहित याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने यह कहते हुए जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि अदालत के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना जल्दबाजी होगी क्योंकि पुलिस ने 26 जनवरी की घटना के सिलसिले में प्राथमिकियां दर्ज की हैं।राकेश टिकैत ने मंच से कहा है कि सरकार सारी मांगें मान लेगी तो किसानों की जीत हो जाएगी। इसके बाद यहां से किसान चालीस लाख ट्रैक्टरों के साथ अमृतसर जाएंगे और पंजाब की धरती के दर्शन करेंगे।दिल्ली की सीमाओं पर जहां भी किसान बैठे हैं, वहां की सुरक्षा रोज-रोज बढ़ाई जा रही है।गृह मंत्रालय ने सिंघु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर में इंटरनेट पर लगाई गई अस्थायी रोक को बढ़ाकर 2 फरवरी रात 11 बजे तक कर दिया है। सरकार ने यह कदम सीमाओं पर लोगों की संख्या और तनाव को देखकर उठाया है।राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को बजट में कृषि पर फोकस रखना चाहिए। सरकार को कृषि उपकरण पर टैक्स हटाना चाहिए था, इसके साथ ही कृषि उपकरणों पर सब्सिडी किसानों को देनी चाहिए थी।किसान आंदोलन के बीच अन्नदाताओं की नजर आज बजट पर भी रही। उन्होंने पूरा बजट भाषण अपने फोन पर देखा। हालांकि सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां इंटरनेट अब भी ठीक से काम नहीं कर रहा वहां ऐसा नहीं हो सका है।दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए बैरियर के चलते कई दिल्ली-नोएडा बॉर्डर यानी चिल्ला बॉर्डर पर भी लंबा जाम लग गया है।पुलिस ने दिल्ली जाने वाले हर मार्ग पर जबरदस्त बैरिकेडिंग कर दी है और साथ ही वाहनों की सघनता से जांच भी की जा रही है। इसका कारण है किसानों का वो एलान जिसमें उन्होंने 1 फरवरी के दिन संसद घेराव की बात कही थी। हालांकि बाद में अपने इस एलान को किसानों से वापस ले लिया था लेकिन 26 जनवरी की घटना के बाद पुलिस को उन पर भरोसा नहीं है। इसके चलते हर रास्ते पर बैरिकेडिंग बहुत तगड़ी की गई है और सिर्फ दिल्ली ही नहीं एनसीआर में भी कई इलाकों में लंबा जाम लगा है।दिल्ली पुलिस ने महाराजपुर बॉर्डर को बंद कर दिया है और बैरिकेडिंग लगा दी है। इसी के चलते महाराजपुर से वैशाली तक लंबा जाम लग गया है। सप्ताह का पहला दिन होने के कारण वाहनों का दबाव अधिक है। गाजियाबाद के एसपी ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा का कहना है कि बॉर्डर दिल्ली पुलिस की ओर से बंद किया गया है। भोपुरा और ज्ञानी बॉर्डर की ओर से ही वाहन दिल्ली आ जा सकते हैं।दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे की सभी 14 लेन को दिल्ली पुलिस ने पहले ही बंद कर दिया था। इससे दिल्ली जाने वालों के लिए परेशानी बढ़ गयी है।दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने ब्रिगेडियर होशियार सिंह, बहादुरगढ़ सिटी, पंडित श्रीराम शर्मा और टिकरी बॉर्डर पर बने प्रवेश तथा निकास द्वारों को बंद कर दिया है। इसका अर्थ है कि इन स्टेशनों से मेट्रो गुजरेगी जरूर लेकिन यहां रुकेगी नहीं।कृषि कानूनों के खिलाफ गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन आज 66वें दिन भी जारी है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर सुरक्षा बल तैनात है।अक्षरधाम रूट डायवर्ट होने से लगा लंबा जामगाजीपुर (दिल्ली-उत्तर प्रदेश) बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध-प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा के लिए अक्षरधाम पर ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। जिसके चलते वाहनों का दबाव बढ़ने से लंबा जाम लग गया है। इस वजह से आईएसबीटी आनंद विहार से गाजीपुर जाने वाली सड़क नंबर 56 प्रभावित है।