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Ghaziabad News: कटिया डालकर कर रहे थे बिजली चोरी, पांच के खिलाफ हुई रिपोर्ट

Wed, 09 Sep 2026 01:58 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 01:58 AM IST
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Electricity was being stolen using illegal hook-ups; a case has been registered against five individuals
साहिबाबाद। जिले में अवैध बिजली कनेक्शनों के खिलाफ ऊर्जा निगम ने अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार सुबह रेड यूनिट ने शालीमार गार्डन स्थित पप्पू कॉलोनी और विक्रम एंक्लेव में छापा मारा और बिजली चोरी करते हुए पकड़े जाने पर पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। बिजली चोरी करने पर सभी पर कुल 14.3 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।
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ऊर्जा निगम रेड व मानव संसाधन अधिशासी अभियंता मनोज कुमार ने बताया कि क्षेत्र में कुछ ऐसे इलाके हैं, जिनमें अवैध बिजली कनेक्शन की वजह से बिजली नेटवर्क पर अतिरिक्त भार बढ़ा रहे हैं। इससे ट्रांसफार्मर और लाइनों पर क्षमता से अधिक लोड पड़ रहा है। ओवरलोडिंग के कारण अलग-अलग इलाकों में बार-बार फॉल्ट होने से बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है। गर्मी और बढ़ती खपत के बीच यह समस्या उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का कारण बन रही है। इसी को देखते हुए निगम ने ऐसे क्षेत्रों पर विशेष निगरानी शुरू की है, जहां बिजली चोरी या अनधिकृत कनेक्शन की शिकायतें मिल रही हैं। मंगलवार सुबह टीम ने पप्पू कॉलोनी और विक्रम एंक्लेव में कई घरों और प्रतिष्ठानों के कनेक्शन जांचे। जांच में अनियमितता मिलने पर पांच मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई। साथ ही बिजली चोरी करने वाले उपभोक्ताओं पर 14.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। उन्होंने बताया कि अवैध कनेक्शन के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जिन इलाकों में ओवरलोडिंग और फॉल्ट की शिकायतें अधिक हैं, वहां विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। निगम ने उपभोक्ताओं से निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही बिजली कनेक्शन लेने और अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल नहीं करने और समय से बिजली बिल जमा करने की अपील की है।
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