Ghaziabad News: बुजुर्ग दंपति का बेटे-बहू पर घर से निकालने का आरोप, मंदिर में गुजार रहे जिंदगी
गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:21 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:21 AM IST
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लोनी। शिव वाटिका कॉलोनी में एक बुजुर्ग दंपती ने अपने बेटे और बहू पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से इंसाफ की गुहार लगाई है। दंपती के नाम कॉलोनी में 50 और 25 वर्ग गज के दो मकान हैं। इसके बावजूद वह करीब दो माह से कॉलोनी स्थित मंदिर में रहने को मजबूर हैं।
शिव वाटिका कॉलोनी निवासी गणेश शंकर और उनकी पत्नी गीता के अनुसार, गणेश पहले दिल्ली के मौजपुर में प्रिंटिंग का काम करते थे। करीब तीन वर्ष पहले उन्हें लकवा हो गया। इसके बाद उनके दाएं हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा परिवार के साथ 25 वर्गगज के मकान में और छोटा बेटा 50 वर्गगज के मकान में परिवार के साथ रहता है। गीता का आरोप है कि वह छोटे बेटे के साथ रह रही थीं। करीब दो माह पहले बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। बड़े बेटे ने भी उनको साथ रखने से इन्कार कर दिया। इसके बाद से दंपती मंदिर में रहने को मजबूर है। उन्होंने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की मांग की है। लोनी एसडीएम दीपक कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और बुजुर्ग दंपती को हरसंभव सहायता की जाएगी।
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शिव वाटिका कॉलोनी निवासी गणेश शंकर और उनकी पत्नी गीता के अनुसार, गणेश पहले दिल्ली के मौजपुर में प्रिंटिंग का काम करते थे। करीब तीन वर्ष पहले उन्हें लकवा हो गया। इसके बाद उनके दाएं हाथ और पैर ने काम करना बंद कर दिया। दंपती के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा परिवार के साथ 25 वर्गगज के मकान में और छोटा बेटा 50 वर्गगज के मकान में परिवार के साथ रहता है। गीता का आरोप है कि वह छोटे बेटे के साथ रह रही थीं। करीब दो माह पहले बेटे और बहू ने उनके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। बड़े बेटे ने भी उनको साथ रखने से इन्कार कर दिया। इसके बाद से दंपती मंदिर में रहने को मजबूर है। उन्होंने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों से न्याय की मांग की है। लोनी एसडीएम दीपक कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और बुजुर्ग दंपती को हरसंभव सहायता की जाएगी।
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