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Ghaziabad News: छत से महिला पर फेंकी ईंट,तीन महिलाओं ने की मारपीट

Thu, 12 Nov 2026 01:05 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 01:05 AM IST
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Drain construction has narrowed the roads in Indirapuram, leading to traffic congestion.
लोनी। लोनी थानाक्षेत्र की अशोक विहार कॉलोनी में गली से गुजर रही महिला पर छत से ईंट फेंककर हमला करने का मामला सामने आया है। ईंट से महिला घायल होकर सड़क पर गिर गई। आरोप है कि इसके बाद तीन महिलाओं ने उसके साथ लात-घूंसों से मारपीट की। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीन महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। अशोक विहार कॉलोनी निवासी जयचंद की पत्नी सावित्री ने बताया कि 31 अक्तूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह लोनी बाजार जा रही थीं। रास्ते में पड़ोसी भीम के घर के पास पहुंचने पर उसकी पत्नी ने छत से उन पर ईंट फेंक दी। ईंट सिर में लगने से वह सड़क पर गिरकर घायल हो गईं। आरोप है कि इसके बाद भीम की पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली अंजू और रेनू को बुलाकर तीनों ने मारपीट की। एसीपी लोनी रामकिशन ने बताया कि पीड़िता की शिकायत पर तीन महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है।
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