Ghaziabad News: खराब अंडे बदलने को लेकर विवाद, ग्राहक का सिर फोड़ने का आरोप

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संजयनगर बी-ब्लॉक निवासी नीरज गर्ग ने बताया कि उनका 30 वर्षीय बेटा पुष्कर गर्ग शनिवार शाम करीब चार बजे सेक्टर-23 स्थित आलोक के प्रोविजन स्टोर पर सामान खरीदने गया था। उसने वहां से अंडे खरीदे और भुगतान कर दिया। बाद में अंडों की जांच करने पर कुछ खराब निकले। पुष्कर ने दुकानदार आलोक से अंडे बदलने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि उसने मना कर गाली-गलौज शुरू कर दी।नीरज गर्ग के अनुसार, पुष्कर ने गाली-गलौज का विरोध किया तो विवाद बढ़ गया। आरोप है कि दुकानदार दुकान के अंदर गया और लोहे का डंडा लेकर आया। उसने पुष्कर को जान से मारने की धमकी दी और धक्का-मुक्की के दौरान उसके सिर पर डंडे से कई वार कर दिए। हमले में पुष्कर का सिर फट गया और वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। एसीपी अभय डागा ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में दबिश दे रही है।