Ghaziabad News: दुकान पर कब्जे को लेकर विवाद, सीपी से शिकायत

विज्ञापन





गाजियाबाद। कविनगर थाना क्षेत्र के गोविंदपुरम में कॉस्मेटिक की दुकान करने वाली महिला ने मालिक के खिलाफ पुलिस आयुक्त से शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक वह गोविंदपुरम में एक दुकान किराए पर लेकर कॉस्मेटिक का सामान बेचती हैं। दो नवंबर 2025 को दुकान मालिक से उनका नोटरी किरायानामा हुआ था। वह नियमित रूप से किराया और बिजली का बिल जमा कर रही थीं। आरोप है कि आठ अक्टूबर 2026 की रात करीब दो से ढाई बजे दुकान मालिक, पूर्व किराएदार और दो अन्य लोगों ने दुकान का ताला तोड़कर दो लाख रुपये की कीमत का सामान चोरी कर लिया। कुछ सामान दुकान के बाहर भी फेंक दिया। इसके बाद आरोपी दुकान में अपना ताला लगाकर चले गए। पीड़िता का आरोप है कि घटना के बारे में पूछने पर आरोपियों ने अश्लील इशारे किए और दुकान अपने नाम करने का प्रलोभन देते हुए आपत्तिजनक बातें कहीं। पूर्व किराएदार ने बदले की नीयत से दुकान के सामने अपना वाहन खड़ा कर दिया है, जिससे वह दुकान नहीं खोल पा रही हैं। पीड़िता का कहना है कि उन्होंने कविनगर थाने में शिकायत की थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने पुलिस आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित कराने की मांग की है।