Ghaziabad News: शराब पीने के दौरान दोस्तों में हुआ विवाद, चाकू मारकर किया घायल

विज्ञापन

संगम पार्क के यादव चौक निवासी अंकित (22) शनिवार शाम अपने दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। उसी दौरान उनके बीच किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि विवाद बढ़ने पर अंकित ने दोस्त के साथ गाली-गलौज कर दी। इससे गुस्साए दोस्त ने चाकू से अंकित पर एक के बाद एक कई वार किए। चौराहे पर युवक को लहूलुहान देखकर आसपास के लोग मौके पर जुट गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से भाग निकला। पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बाद में उसे हिरासत में ले लिया गया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि अंकित दिल्ली में हुए एक हत्याकांड का गवाह है।सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम सूर्यबली मौर्य ने बताया कि नशे में दोनों दोस्तों के बीच विवाद हुआ था। अंकित के सीने और बाजू पर चोट आई है और आरोपी से हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। रिपोर्ट दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया जाएगा।