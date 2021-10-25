Ghaziabad News: देवेंद्र यादव बने किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष, महानगर कार्यकारिणी घोषित

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गाजियाबाद। किसान मोर्चा महानगर की कार्यकारिणी मंगलवार को घोषित कर दी गई। देवेंद्र यादव को महानगर अध्यक्ष बनाया है। भाजपा महानगर अध्यक्ष मयंक गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को आत्मसात करते हुए सर्वसमाज को साथ लेकर टीम का गठन किया गया है। देवेंद्र यादव महानगर अध्यक्ष, विनीत शर्मा, अजय शुक्ला, चंदू ठाकुर, आलोक श्रीवास्तव, संदीप त्यागी, अनुज कसाना और दीपक त्यागी को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अंकुर गोयल, नवनीत शर्मा और मनोज डागर को महानगर महामंत्री बनाया गया है। आकाश वर्मा, मोनू पुंडीर, मनवीर चौधरी, अमन शर्मा, राम अवतार, मोहित त्यागी और बिजेंद्र सिंह को महानगर मंत्री बनाया गया है। सुनील सूद को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। नमन तनेजा और साहिल चौधरी को सह कोषाध्यक्ष, कपिल शर्मा जिला मीडिया संयोजक बने हैं। निखिल चौधरी और शुभम गर्ग को जिला मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। जिला किसान मोर्चा कार्यसमिति में जिला कार्यालय मंत्री संदीप शर्मा, सौरभ श्रीवास्तव, सुमित तोमर, जिला सह कार्यालय मंत्री, प्रवीण त्यागी जिला सोशल मीडिया संयोजक, दीपक गोस्वामी, धीरज शर्मा जिला सोशल मीडिया सह संयोजक, संजीव शर्मा को जिला आईटी संयोजक, बादल चिंडालिया जिला आईटी सह संयोजक, अमित शर्मा जिला शोध प्रमुख, प्रताप सिसोदिया, संजय शर्मा जिला शोध सह प्रमुख, कृष्ण कुमार, आकाश तेवतिया, अशोक कुमार पांडे, अंकित शर्मा, संदीप राणा, सुमित बिरला, शिवा नागराज, विशाल वशिष्ठ, रोबिन त्यागी, विपुल सिंह को जिला सदस्य बनाया गया है।