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Ghaziabad News: दिल्ली के सीलमपुर और मुस्तफाबाद इलाके पुलिस के रडार पर

Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
गाजियाबाद ब्यूरो
Ghaziabad Bureau गाजियाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 01:04 AM IST
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Delhi's Seelampur and Mustafabad areas are on the police's radar.
इंदिरापुरम। वसुंधरा पुलिस चौकी में हुए धमाके के मामले में जांच एजेंसियों के साथ गाजियाबाद पुलिस की चार टीमें लगातार संदिग्धों की तलाश में जुटी हैं। जिला पुलिस की सभी शाखाएं दिल्ली-एनसीआर से पंजाब और सहारनपुर तक संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। दिल्ली के सीलमपुर और मुस्तफाबाद इलाके पुलिस के रडार पर हैं। पुलिस अब तक 350 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है और 1500 लोगों से पूछताछ कर चुकी है।
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पुलिस चौकी में छह नवंबर की रात करीब 10 बजे हुए धमाके ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं उसी तरह पुलिस और जांच एजेंसियों की भी चुनौती बढ़ रही है। बड़ी बात यह है कि जांच एजेंसियों और पुलिस को ठोस इनपुट नहीं मिल पाए थे, इससे आगे नहीं बढ़ पा रही थी। सूत्रों का दावा है कि शुक्रवार को दिल्ली के सीलमपुर और मुस्ताबाद में कुछ ठोस इनपुट मिले हैं और अधिकारियों के रडार पर दोनों ही गांव आ गए हैं। चूंकि यहां पर कुछ संदिग्धों के होने की जानकारी पुलिस को मिली है। जांच के दौरान पुलिस की टीमें दिल्ली-एनसीआर के अलावा पंजाब और सहारनपुर में भी संदिग्धों की तलाश कर रही हैं। पुलिस अब तक संदिग्धों तक पहुंचने के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल चुकी है और डेढ़ हजार से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है। जांच टीमें धमाके से पहले और बाद की गतिविधियों की जानकारी जुटा रही हैं।
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